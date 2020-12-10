Тратить деньги на строительство мобильных госпиталей нет смысла, – Шмыгаль

Премьер-министр уверяет, что в украинских больницах достаточно мест для больных коронавирусом

Глава правительства Денис Шмыгаль считает нецелесообразным разворачивание мобильных госпиталей, поскольку количество койко-мест в больницах Украины выше, чем в Польше и даже Германии. Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Шмыгаль уточнил, что для больных коронавирусом в стране предусмотрено 62 тысячи мест.

"В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наш предел – это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные поспитали", – подчеркнул премьер-министр.

Поэтому речи о том, чтобы разворачивать дополнительные объекты для лечения больных, сейчас не идет.

"Реально, тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей", – заверил Шмыгаль, добавив, что органы местного самоуправления в регионах сказали, что коек достаточно, и не надо строить ничего нового.

Шмыгаль добавил, что в Украине есть мобильный госпиталь ГСЧС, который наполнен необходимым оборудованием на 20 миллионов гривен. Он сможет оперативно переезжать туда, где будет в нем срочная необходимость, и принимать 100-120 пациентов. При этом правительство планирует докупить еще несколько подобных госпиталей.

"Но если вы министру здравоохранения зададите вопрос, где его сейчас разворачивать, пока он не даст такого ответа, так как на данный момент количество свободных коек является достаточным", – подчеркнул премьер-министр.

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 13 371 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших украинцев с начала пандемии составило уже 845 714 человек. COVID-19 унес 14 470 жизней, причем 266 – за последние сутки.

Ранее коронавирус подтвердили у мэра Одессы Геннадия Труханова. Градоначальник сообщил о своем диагнозе в соцсети и заявил, что будет работать на самоизоляции.