Пострадавший летом от взрыва дом на Позняках начали демонтировать (фото)

Рабочие разобрали лифтовую кабину и режут на части бетонные плиты.

В Киеве на Позняках строители приступили к демонтажу жилого дома, пострадавшего от взрыва в июне 2020 года. Планируется разобрать полуразрушенное здание полностью, пишет Сегодня.

В частности, на крыше дома рабочие разрезают бетонные плиты, которые будут снимать с помощью башенного крана. Была разобрана лифтовая кабина.

Издание отмечает, что некоторые части здания будут измельчать с помощью специальной дробилки, установленной рядом с полуразрушенным домом.

Напомним, 21 июня в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, погибли пять человек.

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв.

На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн. Предполагалось, что дом перед сносом укрепят для безопасного демонтажа. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции. Кроме того, будет установлена сквозная металлическая балка, чтобы зафиксировать аварийные плиты.

В начале декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из бюджета столицы финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья выплатили 2 семьям из 40, которые остались без квартир после взрыва дома.