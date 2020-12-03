Только 2 семьи из 40, пострадавших от взрыва дома на Позняках, получили помощь из бюджета Киева

По словам Кличко, город может выплатить помощь только после того, как люди оформят документы новое жилье и откажутся от квартир в разрушенном доме.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сообщил, что из бюджета Киева финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья выплатили 2 семьям из 40, которые остались без квартир после взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в июне.

"Город выполнит все финансовые обязательства, которое взяло перед пострадавшими от взрыва в доме на Позняках, где 40 семей остались без крыши над головой. Отмечу, помощь на обустройство нового жилья мы можем выплачивать только после того, как люди это жилье получат, оформят право собственности на него и откажутся от жилья в разрушенном доме", — сказал Кличко.

По его словам, одна из пострадавших уже получила документы на право собственности, потому до конца года получит финансовую помощь от города. Еще шесть семей, у которых на руках документы на жилье, пребывают в процессе получения финпомощи. Семь семей завершают оформление документов на жилье.

Кличко подчеркнул, что деньги для пострадавших от взрыва дома на Позняках выделили из бюджета Киева, и они никуда не денутся. Мэр города заверил, что финансовую помощь будут выдавать семьям после получения документов на право собственности и в 2021 году.

По его словам, новые квартиры бывшим жильцам дома на Позняках предоставляет Офис президента.

Кличко напомнил, что сразу же после трагедии город предоставил пострадавшим материальную помощь в размере от 50 до 100 тыс. грн, а фонд выделил им по 2,5 тыс. грн на переоформление утерянных документов.

Напомним, 21 июня в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, погибли пять человек.

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв.

На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн.

В августе Зеленский сказал, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва газа. По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем затянулся, однако все жители разрушенных взрывом квартир получили квартиры в новых домах. Семьи пострадавших получили сертификаты на квартиры в ЖК "Кришталеви джерела", "Лисова казка" и "Днепровский". Однако в октябре жильцы обратились к Зеленскому из-за того, что не могли воспользоваться сертификатами. По словам одной из пострадавших, не все дома, в которых семьи получили сертификаты, имели почтовые адреса, а один из них был не достроен.