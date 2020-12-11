Гололед в Киеве: маршрутка устроила дрифт на заледенелой парковке (видео)

Позже любитель дрифта угодил в ДТП.

Водитель столичной маршрутки, устроивший дрифт на парковке ТЦ LavinaMall, стал героем сети, а видео его маневров на скользкой, как стекло, дороге, опубликовали в группе "Киев Оперативный" в социальной сети Фейсбук.

Как видно на кадрах, пустая маршрутка скользит по площадке, чудом не «цепляя» столбы и проезжающие мимо автомобили.

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"Украинский дрифт круче токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки", – говорится в подписи к видео.

Через час в паблике появилось еще одно видео, на котором этот же автобус столкнулся с автомобилем, и последний по льду заскользил назад.

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"Не долго музыка играла… ", – написал автор, отметив, что маршрутка влетела в другого дрифтера.

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