Гололед пришел внезапно: как Киев в очередной раз оказался не готов к зиме

10 декабря столицу Украины накрыл ледяной дождь. Город превратился в каток, цены на такси взлетели, а киевляне, которым удалось успешно добраться домой, назвали это "ледяным локдауном".

О том, что 10 декабря в Киев придет настоящая зимняя погода и проявит себя ледяным дождем и небольшим "апокалипсисом", было ясно еще за сутки, по прогнозам синоптиков. При минусовой температуре ледяной коркой покрываются все поверхности буквально за считанные секунды, противостоять этому невозможно, можно только оставаться дома, пережидая стихию, или же передвигаться осторожно, отметили синоптики.

Собственно, все прогнозы оправдались – лед замерз моментально и Киев превратился в каток. В соцсетях люди отмечали, что если на проезжей части ситуация была терпимой – машины "раскатали" и машины дорожных служб посыпали солью и песком, то на тротуарах и во дворах передвигаться было практически невозможно.

По данным сервиса Google Maps, автомобили застряли почти на всех главных дорогах столицы. Движение осложнялось также наличием десятками ДТП, в большинстве своем небольшими, но блокирующими движение.

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В связи со сложной ситуацией на дорогах тарифы на такси в Киеве в четверг вечером подскочили почти вдвое. К примеру, с Теремков выехать в центр к Софийской площади стоило 250 гривен. Из Днепровского района выбраться к станции метро Минская стоило почти 270 гривен. Выехать из Дарницы к Центральному вокзалу стоило более 240 гривен. Впрочем, 11 декабря цены все равно оставались завышеными.

Городские службы отчитались, что посыпают дороги и работают в авральном режиме. И в подтверждение своих слов запостили многочисленные фотографии. Однако в комментариях под постами горожане отметили, что хоть и видели коммунальщиков, но ситуация во дворах оставалась сложной. Хотя бы потому, что дворников в Киеве категорически не хватает.

Сегодня, 11 декабря, ситуация остается сложной. В Киеве из-за ухудшения погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

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Киевпастранс сообщает, что "с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — в связи со сложными погодными условиями". И отчитался, что дорожники Киева заблаговременно до начала осадков начали превентивную обработку противогололедными средствами. В общем ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4000 дворников. Однако метеоусловия были сложными, осадки продолжались до шести утра при минусовой температуре, поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки несколько раз.

Сейчас, отметили коммунальщики, уже очистили и обработали противогололедными средствами все улицы на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестницы в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта.

Использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

[ + – ] Фото: Киевпастранс

Однако тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть напомнила им, что пренебрегать своими обязанностями не надо. И сегодня голодед не растает, так что лучше на улицу не выходить и не рисковать.

Кроме транспорта, будут запаздывать и посылки. "Новая почта" предупреждает, что резкое ухудшение погодных условий может повлиять на скорость доставки грузов по всей стране. "Уважаемые клиенты! В связи с ухудшением погодных условий, а именно гололеда на дорогах Украины, возможны задержки доставок грузов. Мы прилагаем всех усилий, чтобы посылки клиентов пришли вовремя", — говорится в сообщении.

Синоптики обещают, что погода не улучшится, и до выходных будет продолжать идти дождь, замерзающий на холодной земле.

Только за вечер 10 декабря травмировались больше 160 жителей города. Об этом рассказала глава пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горадминистрации Наталья Вишневская.

По ее словам, так массово в травмпункты с начала зимы киевляне еще не обращались. Это первый такой массовый случай, когда жители Киева получают травмы из-за сложных погодных условий.

"За последние сутки в Киеве травмы получили 150 взрослых и 13 детей", — сказала Вишневская.

А в Киеве было зафиксировано 503 мелких ДТП, сообщает Нацполиция.

Справедливости ради, надо отметить, что в целом, человечество еще не научилось оперативно справляться с внезапным ухудшением погодных условий. Даже при наличии техники и ресурсов оперативно и за считанные часы справиться с гололедом и снегопадом не могут даже в Европе, США и Канаде, к властям которых так любят апеллировать критики.

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Так что в раунде "человечество против стихии", снова успешно побеждает стихия.