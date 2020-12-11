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Украина

Из-за непогоды в стране "Новая почта" предупреждает о возможных задержках доставки

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новая почта, задержка грузов, непогода

"Новая почта" предупреждает, что резкое ухудшение погодных условий может повлиять на скорость доставки грузов по всей стране. 

Частный почтовый оператор "Новая почта" предупреждает своих клиентов о том, что доставка товаров и грузов может задерживаться, об этом они сообщили на официальной странице НП в фейсбуке.

"Уважаемые клиенты! В связи с ухудшением погодных условий, а именно гололеда на дорогах Украины, возможны задержки доставок грузов. Мы прилагаем всех усилий, чтобы посылки клиентов пришли вовремя", — идется в сообщении.

Вчерашняя ночь во многих городах Украины ознаменовалась дождем со снегом, который моментально превращался в сильнейший гололед. В частности, столица покрылась тонким слоем льда из-за чего пешеходам приходится буквально скользить по тротуарам. На дорогах и тротуарах Киева работает 341 единица спецтехники, а также 50 бригад по ручной уборке. Из-за непогоды также с перебоями работает общественный транспорт. В других городах страны также осложнено движение транспорта.

Напомним, что ранее "Новая почта" отключила услугу онлайн-покупок "Сейф-сервис" из-за большого количества мошенников. И с 7 октября услуга перестала быть доступной для пользователей НП.

Также летом этого компания выделила 25 млн гривен медицинским учреждениям, которые борются с пандемией коронавируса.