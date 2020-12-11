Шторм: курортный поселок Кирилловка затопило из-за сильного наводнения (фото, видео)

Азовское море вышло из берегов и затопило в Кириловке базы отдыха.

На YouTube-канале Bizadr Media опубликовали видео с кадрами затопленного из-за наводнения поселка Кирилловка Запорожской области. Автор ролика сообщил, что из-за сильных порывов ветра его квадрокоптер едва не снесло в лиман.

"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. До моего приезда затопленных территорий было больше. Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман", — сказано в описании видео.

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Видео было записано 9 декабря.

[ + – ] Наводнение в Кирилловке Фото: скриншот [ + – ] Наводнение в Кирилловке [ + – ] Наводнение в Кирилловке

8 декабря ТСН выпустил сюжет, в котором также демонстрировал последствия штормовой погоды в Кирилловке. Сообщалось, что шторм затопил почти все здания, расположенные на первой линии.

"Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера, а добраться от одного дома к другому можно разве что в рыболовной одежде", — рассказал телеведущий.

Спасатели заявляли, что в такое время года море штормит постоянно и добавляли, что такой погода останется еще несколько дней.

Пресс-центр Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила, что ночью 11 декабря на Западной Украине, а днем в Приазовье ожидаются сильные порывы ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Напомним, пресс-служба ГСЧС объявляла на 7 декабря штормовое предупреждение. Тогда начальник Херсонского облцентра по гидрометеорологии Юрий Кирияк сообщал, что непогода продлится несколько дней. Сайт "Центр транспортных стратегий" сообщал, что из-за сильных ветров и волн в морских портах Черноморска, Пивденного, Одессы, Мариуполя, Бердянска и Белгород-Днестровского ограничили лоцманскую проводку.

6 декабря синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украину пришел мощный антициклон.