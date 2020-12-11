С главной елки Украины все-таки снимут шляпу и прикрепят вместо нее Вифлеемскую звезду

Головной убор с дерева снимут накануне праздника Святого Николая, 19 декабря.

С главной елки Украины, установленной на площади у Софийского собора в Киеве все-таки снимут сказочную шляпу и закрепят вместо нее восьмиконечную звезду.

Об этом в пятницу, 11 декабря рассказал изданию "Сегодня" организатор праздничных мероприятий на Софийской площади Игорь Добруцкий.

"Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого Нового года – сказочный лес. Но, видимо, люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмиконечную звезду", – сообщил Добруцкий.

Напомним, в Православной церкви Украины, к которой относится Софийский собор, на фоне которого поставили елку, уже возмутились по поводу ее облика.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьминскую шляпу, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", – отметил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор.

Как мы сообщали ранее, кроме шляпы, которую уже водрузили на елку, и которая должна была быть по задумке "оберегом для лесных зверей", над всей локацией будет установлена еще одна, куда больших размеров шляпа.