"Шляп будет две": Организаторы объяснили, откуда на главной елке в Киеве взялась шляпа

Кроме шляпы, которую уже водрузили на елку, и которая "будет оберегом для лесных зверей", над всей локацией будет установлена еще одна, куда больших размеров шляпа.

Светящаяся желтым шляпа, которую закрепили на верхушке главной елки, установленной на Софийской площади, символизирует сказку и ориентирована на детей.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил организатор праздничного городка Игорь Добруцкий.

"Это впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку – и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень напуганы, а хочется чего-то счастливого и веселого", – объяснил мотивацию организаторов Добруцкий.

При этом, кроме шляпы, которую уже установили на елку, и которая "будет оберегом для лесных зверей", будет установлена еще одна, куда больших размеров шляпа, которая "накроет весь рождественский городок своими чарами". Она будет светодиодной и при этом – 62 метра в диаметре, рассказал Добруцкий. Ее монтаж начнется 12 декабря.

По его словам, что "в рамках сказочной концепции" под елкой разместится "волшебный пенек", который будет интерактивным: с собственными часами и маленькими кафе.

"Можно будет загадать желание – и лазер напишет его на елке или соседних зданиях. Сделать это можно будет онлайн из любой части мира, как и наблюдать за всем действом, – добавил организатор новогодних гуляний на Софийской площади. – Мы в последние годы входим в лучшую пятерку новогодних и рождественских ярмарок и елок в Европе, и в десятку мировых. Мы не плетемся в хвосте, лучше посмотреть, когда все будет сделано".

Собеседник "Радио Свободы" рассказал, что в этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской организован пешеходный маршрут с всевозможными локациями и арт-объектами, а над их сооружением ежедневно работают около 2000 человек. Добруцкий отметил, что 7 лет подряд новогодне-рождественские зоны ставили за средства бизнеса и меценатов – и этот год не является исключением.

Отметим, что в грядущих новогодних празднествах задействованы три ключевых локации в Киеве и три елки: на Софийской площади – "Сказочный лес", возле Арки Дружбы народов – "Хрустальный дворец", и на Подоле – "Петриковская роспись".