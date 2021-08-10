Съемки ко Дню независимости или реклама Red Bull? Что известно про дрифт на Софиевской площади
Маневры в центре Киева не были согласованы с городской властью, из-за чего полиция начала расследование. Ущерб от дрифта оценивают в 50 тыс. грн.
Утром во вторник, 10 августа, состоялось дрифт-шоу на Софиевской площади в Киеве. Соответствующую видеозапись опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Сергей Васьков.
Как рассказывают очевидцы, автомобили ездили с высокой скоростью в пешеходной зоне, при этом дрифтуя. Притом никаких специальных ограждений установлено не было.
Позже выяснилось, что участниками экстремальной езды в центре Киева были рэп-исполнительница Alyona Alyona и киберспортивный комментатор Виталий Волочай (известный под ником "v1lat").
Как пишет заместитель председателя КГГА Константин Усов, компания Red Bull организовала свои "маневры" без согласования со столичной властью.
"Как выяснилось, компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность", — заявил Усов.
По словам чиновника, из-за действий автомобилистов на площади повредились более 2 тыс. кв. м традиционной киевской брусчатки.
"Ред Булл специально сделал это рано утром, исподтишка, при этом не провел никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов, чем поставил под угрозу десятки жизней. Люди с утра шли на работу через большую площадь, и были вынуждены уклоняться от автомобилей. Последствия могли быть без преувеличения трагичными", – отметил зампреда КГГА.
В свою очередь, руководитель Государственной службы развития туризма Украины Марьяна Олексив обратилась в компанию с вопросом о том, получила ли компания положительный ответ на проведение подобных действий в центре столицы. По ее словам, в Red Bull ответили утвердительно.
При этом на опубликованных с места событий кадрах четко видно, что, несмотря на, как утверждается, отсутствие каких-либо согласований проведения мероприятия, на Софиевской площади находились десятки сотрудников полиции, которые, очевидно, следили за общественным порядком.
Дрифт на Софиевской площади: что говорят в полиции и прокуратуре
В то же время столичная полиция утверждает, что по факту произошедшего было начато расследование по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
"Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечения двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева", – говорится в сообщении столичных копов.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до четырех лет тюремного заключения.
Telegram-канал PavlovskyNews же написал о том, что Шевченковская окружная прокуратура города Киева оценила ущерб от дрифта на Софийской площади в 50 тыс. грн и решает вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.
Так, в частности, памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века и одним из символов столицы Украины. Помимо этого, расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры XI века, который входит в список наследия ЮНЕСКО.
Издание отмечает, что расположенную в историческом центре Киева площадь сильно загрязнило. Остались лишь четкие следы автомобилей в форме восьмерки.
Telegram-канал, ссылаясь на клининговую компанию, пишет, что очищать площадь от следов резины будут на протяжении около трех дней.
Дрифт на Софиевской площади: реакция Alyona Alyona
В свою очередь, украинская певица Alyona Alyona (Алена Алена) у себя на странице в Instagram опубликовала историю, в которой заявила, что съемки на Софиевской площади не были ни рекламой, ни работой над ее новым клипом. Как она заявила, "в Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали до Дня Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений".
"Одним из них была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине", – заявила девушка.
Во вторник, 10 августа, на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull снимали экстремальный ролик с элементами дрифта. Власти Киева не давали экстремалам разрешение на проведение съемок. КГГА обратилась в полицию для расследования инцидента с автомобилями Red Bull на Софийской площади.