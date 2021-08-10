Съемки ко Дню независимости или реклама Red Bull? Что известно про дрифт на Софиевской площади

Маневры в центре Киева не были согласованы с городской властью, из-за чего полиция начала расследование. Ущерб от дрифта оценивают в 50 тыс. грн.

Утром во вторник, 10 августа, состоялось дрифт-шоу на Софиевской площади в Киеве. Соответствующую видеозапись опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Сергей Васьков.

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Как рассказывают очевидцы, автомобили ездили с высокой скоростью в пешеходной зоне, при этом дрифтуя. Притом никаких специальных ограждений установлено не было.

[ + – ] Дрифт на Софиевской площади

Позже выяснилось, что участниками экстремальной езды в центре Киева были рэп-исполнительница Alyona Alyona и киберспортивный комментатор Виталий Волочай (известный под ником "v1lat").

[ + – ] Дрифт на Софиевской с Alyona Alyona и v1lat

[ + – ] v1lat учавствовал в дрифте на Софиевской

Как пишет заместитель председателя КГГА Константин Усов, компания Red Bull организовала свои "маневры" без согласования со столичной властью.

"Как выяснилось, компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность", — заявил Усов.

По словам чиновника, из-за действий автомобилистов на площади повредились более 2 тыс. кв. м традиционной киевской брусчатки.

"Ред Булл специально сделал это рано утром, исподтишка, при этом не провел никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов, чем поставил под угрозу десятки жизней. Люди с утра шли на работу через большую площадь, и были вынуждены уклоняться от автомобилей. Последствия могли быть без преувеличения трагичными", – отметил зампреда КГГА.

[ + – ] Дрифт на Софиевской площади

В свою очередь, руководитель Государственной службы развития туризма Украины Марьяна Олексив обратилась в компанию с вопросом о том, получила ли компания положительный ответ на проведение подобных действий в центре столицы. По ее словам, в Red Bull ответили утвердительно.

[ + – ] Марьяна Олексив о дрифте на Софиевской Фото: Скриншот

При этом на опубликованных с места событий кадрах четко видно, что, несмотря на, как утверждается, отсутствие каких-либо согласований проведения мероприятия, на Софиевской площади находились десятки сотрудников полиции, которые, очевидно, следили за общественным порядком.

[ + – ] Полицейские наблюдали за дрифтом Фото: Instagram

Дрифт на Софиевской площади: что говорят в полиции и прокуратуре

В то же время столичная полиция утверждает, что по факту произошедшего было начато расследование по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

"Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечения двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева", – говорится в сообщении столичных копов.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до четырех лет тюремного заключения.

Telegram-канал PavlovskyNews же написал о том, что Шевченковская окружная прокуратура города Киева оценила ущерб от дрифта на Софийской площади в 50 тыс. грн и решает вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

Так, в частности, памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века и одним из символов столицы Украины. Помимо этого, расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры XI века, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Издание отмечает, что расположенную в историческом центре Киева площадь сильно загрязнило. Остались лишь четкие следы автомобилей в форме восьмерки.

Telegram-канал, ссылаясь на клининговую компанию, пишет, что очищать площадь от следов резины будут на протяжении около трех дней.

Дрифт на Софиевской площади: реакция Alyona Alyona

В свою очередь, украинская певица Alyona Alyona (Алена Алена) у себя на странице в Instagram опубликовала историю, в которой заявила, что съемки на Софиевской площади не были ни рекламой, ни работой над ее новым клипом. Как она заявила, "в Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали до Дня Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений".

"Одним из них была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине", – заявила девушка.

[ + – ] Alyona Alyona про дрифт на Софиевской площади

Во вторник, 10 августа, на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull снимали экстремальный ролик с элементами дрифта. Власти Киева не давали экстремалам разрешение на проведение съемок. КГГА обратилась в полицию для расследования инцидента с автомобилями Red Bull на Софийской площади.