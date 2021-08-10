Дрифт по-киевски: автомобили Red Bull устроили экстремальные гонки на Софийской площади (видео)

Власти Киева не давали экстремалам разрешение на проведение съемок. КГГА обратилась в полицию для расследования инцидента с автомобилями Red Bull на Софийской площади.

Во вторник, 10 августа, на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull снимали экстремальный ролик с элементами дрифта. Видеоролик в своем Facebook опубликовал пользователь Сергей Васьков.

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На опубликованном видео можно увидеть, как автомобили с эмблемами Red Bull "наматывают круги" вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя за собой дым от сожженной резины.

Сергей Васьков отметил, что дым от резины значительно хуже автомобильных выбросов, а рядом с Софийской площадью расположены жилые дома.

"Не представляю себе такого шоу на главной площади страны в нормальном городе. В Вене на Stephansdom platz заменили хорошую брусчатку на прекрасные гранитные блоки. А вот на Софиевской мы скорее увидим землю после таких перфомансов и многочисленных ярмарок / концертов…Кстати, вокруг еще и жилые дома. И дым от резины значительно хуже автомобильных выбросов…", — продолжил Васьков.

Пользователь поинтересовался у мэра Киева Виталия Кличко и главы Минкульта Александра Ткаченко, не перебор ли такой дрифт в центре Киева. В своей публикации Сергей Васьков также отметил компанию Red Bull и спросил, кто у них отвечает за маркетинговые идеи.

[ + – ] Дрифт автомобилей Red Bull в Киеве

На скандал уже отреагировала пресс-служба КГГА. Власти Киева утверждают, что не выдавали разрешения на проведение экстремальных съемок на Софийской площади. Более того, организаторы не установили специальные ограждения, подвергая опасности прохожих.

КГГА после скандала на Софийской площади обратилась в полицию для расследования инцидента с автомобилями Red Bull.

"Значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторический площади. Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Город обратился в полицию по расследованию инцидента и установлению причастных к нему лиц", — говорится в сообщении.

[ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади

В Twitter опубликовали еще один видеоролик экстремальной езды автомобилей Red Bull на Софийской площади. Выяснилось, что в салоне одного из автомобилей находился промоутер и киберспортивный комментатор Виталий Волочай, известный под псевдонимом "v1lat".

[ + – ] Дрифт автомобилей Red Bull в Киеве

Ранее Фокус рассказывал о спецоперации и погоне в Днепре, после которой виновник на Land Cruiser протаранил 10 автомобилей. Как рассказывают очевидцы, силовики пытались остановить нарушителя с помощью табельного оружия, открывая огонь по колесам внедорожника.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве полицейские со стрельбой задержали курьера доставок на мотороллере. Нарушитель ПДД, за которым силовики устроили погоню, оказался без водительского удостоверения, без документов на транспортное средство, и к тому же употреблял наркотики.