Дрифт по-київськи: автомобілі Red Bull влаштували екстремальні гонки на Софійській площі (відео)

Влада Києва не давала екстремалам дозвіл на проведення зйомок. КМДА звернулася до поліції для розслідування інциденту з автомобілями Red Bull на Софійській площі.

У вівторок, 10 серпня, на Софійській площі в Києві автомобілі Red Bull знімали екстремальний ролик із елементами дрифту. Відеоролик у своєму Facebook опублікував користувач Сергій Васьков.

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На опублікованому відео можна побачити, як автомобілі з емблемами Red Bull "намотують кола" навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, залишаючи за собою дим від спаленої гуми.

Сергій Васьков зазначив, що дим від гуми значно гірший за автомобільні викиди, а поруч із Софійською площею розташовані житлові будинки.

"Не уявляю собі такого шоу на головній площі країни в нормальному місті. У Відні на Stephansdom platz замінили гарну бруківку на прекрасні гранітні блоки. А ось на Софіївській ми швидше побачимо землю після таких перфомансів та численних ярмарків/концертів ... До речі, навколо ще й житлові будинки. І дим від гуми значно гірший за автомобільні викиди ... ", — продовжив Васьков.

Користувач поцікавився в мера Києва Віталія Кличка та голови Мінкульту Олександра Ткаченка, чи не перебір — такий дрифт у центрі Києва. У своїй публікації Сергій Васьков також позначив компанію Red Bull і запитав, хто в них відповідає за маркетингові ідеї.

[ + – ] Дрифт автомобілів Red Bull у Києві

На скандал вже відреагувала пресслужба КМДА. Влада Києва стверджує, що не видавала дозволи на проведення екстремальних зйомок на Софійській площі. Більш того, організатори не встановили спеціальні огорожі, наражаючи на небезпеку перехожих.

КМДА після скандалу на Софійській площі звернулася в поліцію для розслідування інциденту з автомобілями Red Bull.

"Значно забруднене слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі. Міська влада не давала ніяких дозволів на організацію та проведення цих зйомок. З балансоутримувачем території зйомка також не була узгоджена. Місто звернулося в поліцію з розслідування інциденту та встановлення причетних до нього осіб", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі

У Twitter опублікували ще один відеоролик екстремальної їзди автомобілів Red Bull на Софійській площі. З'ясувалося, що в салоні одного з автомобілів знаходився промоутер і кіберспортивний коментатор Віталій Волочай, відомий під псевдонімом "v1lat".

[ + – ] Дрифт автомобілів Red Bull у Києві

Раніше Фокус розповідав про спецоперацію та гонитву в Дніпрі, після якої винуватець на Land Cruiser протаранив 10 автомобілів. Як розповідають очевидці, силовики намагалися зупинити порушника за допомогою табельної зброї, відкриваючи вогонь по колесах позашляховика.

Також Фокус розповідав, що в Києві поліцейські зі стріляниною затримали кур'єра доставок на моторолері. Порушник ПДР, за яким силовики влаштували погоню, виявився без посвідчення водія, без документів на транспортний засіб, і до того ж вживав наркотики.