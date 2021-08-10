Зйомки до Дня незалежності чи реклама Red Bull? Що відомо про дрифт на Софіївській площі

Маневри в центрі Києва не були узгоджені з міською владою, через що поліція почала розслідування. Збиток від дрифту оцінюють в 50 тис. грн.

Вранці у вівторок, 10 серпня, відбулося дрифт-шоу на Софіївській площі в Києві. Відповідний відеозапис опублікував на своїй Facebook-сторінці користувач Сергій Васьков.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як розповідають очевидці, автомобілі їздили з високою швидкістю в пішохідній зоні, при цьому дрифтуючи. Притому ніяких спеціальних огорож встановлено не було.

[ + – ] Дрифт на Софіївській площі

Пізніше з'ясувалося, що учасниками екстремальної їзди в центрі Києва були реп-виконавиця Alyona Alyona та кіберспортивний коментатор Віталій Волочай (відомий під ніком "v1lat").

[ + – ] Дрифт на Софіївській з Alyona Alyona та v1lat

[ + – ] v1lat брав участь у дрифті на Софіївській

Як пише заступник голови КМДА Костянтин Усов, компанія Red Bull організувала свої "маневри" без узгодження зі столичною владою.

"Як з'ясувалося, компанія планувала проводити ці зйомки протягом двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Незважаючи на це, компанія влаштувала самодіяльність", — заявив Усов.

За словами чиновника, через дії автомобілістів на площі пошкодилися більше 2 тис. кв. м традиційної київської бруківки.

"Ред Булл спеціально зробив це рано-вранці, тишком-нишком, при цьому не провів жодних заходів для гарантування безпеки пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зранку йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятися від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними", — зазначив заступник голови КМДА.

[ + – ] Дрифт на Софіївській площі

Зі свого боку, керівниця Державної служби розвитку туризму України Мар'яна Олексів звернулася в компанію з питанням про те, чи отримала компанія позитивну відповідь на проведення подібних дій у центрі столиці. За її словами, в Red Bull відповіли ствердно.

[ + – ] Мар'яна Олексів про дрифт на Софіївській Фото: Скриншот

При цьому на опублікованих із місця подій кадрах чітко видно, що, незважаючи на, як стверджується, відсутність будь-яких погоджень проведення заходу, на Софіївській площі знаходилися десятки співробітників поліції, які, очевидно, стежили за громадським порядком.

[ + – ] Поліцейські спостерігали за дрифтом Фото: Instagram

Дрифт на Софіївській площі: що кажуть у поліції та прокуратурі

У той же час столична поліція стверджує, що за фактом події було розпочате розслідування за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

"Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади й узгодження від поліції Києва", — йдеться в повідомленні столичних копів.

Санкція статті передбачає максимальне покарання терміном до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Telegram-канал PavlovskyNews же написав про те, що Шевченківська окружна прокуратура міста Києва оцінила збиток від дрифту на Софійській площі в 50 тис. грн і вирішує питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Так, зокрема, пам'ятник Богдану Хмельницькому є пам'ятником мистецтва XIX століття та одним із символів столиці України. Крім цього, розташований поруч Софійський собор є пам'яткою архітектури XI століття, який входить до списку спадщини ЮНЕСКО.

Видання зазначає, що розташовану в історичному центрі Києва площу сильно забруднили. Залишилися лише чіткі сліди автомобілів у формі вісімки.

Telegram-канал, посилаючись на клінінгову компанію, пише, що очищати площу від слідів гуми будуть протягом майже трьох днів.

Дрифт на Софіївській площі: реакція Alyona Alyona

Зі свого боку, українська співачка Alyona Alyona (Альона Альона) у себе на сторінці в Instagram опублікувала історію, в якій заявила, що зйомки на Софіївській площі не були ні рекламою, ні роботою над її новим кліпом. Як вона заявила, "в Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить у топ-10 дрифтерів світу і Red Bull разом із ним хотів зняти відео, як нам сказали до Дня Незалежності та вирішили підключити декілька лідерів думок".

"Одним із них була я і моя роль полягала в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині", — заявила дівчина.

[ + – ] Alyona Alyona про дрифт на Софіївській площі

У вівторок, 10 серпня, на Софійській площі в Києві автомобілі Red Bull знімали екстремальний ролик з елементами дрифту. Влада Києва не давала екстремалам дозвіл на проведення зйомок. КМДА звернулася до поліції для розслідування інциденту з автомобілями Red Bull на Софійській площі.