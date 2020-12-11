Сторонники митрополита УПЦ МП Онуфрия сожгли чучело патриарха Варфоломея

Верующие были недовольны заявлением патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины.

В Киеве на Софийской площади в ходе акции протеста сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает Newsone.

"Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского", — сказано в сообщении.

Верующие были недовольны заявлением патриарха Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой Украинской православной церкви.

Сторонники главы УПЦ МП таким образом напомнили, что Онуфрий является "Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой Украинской православной церкви".

[ + – ]

Это уже третья акция протеста против действий патриарха Варфоломея. Первая прошла в четверг 26 ноября, вторая 4 декабря. Организатор акций остается неизвестным. В УПЦ МП заявляют о непричастности церкви, передает Союз православных журналистов.

На акцию протеста собрались несколько десятков человек. Пикетчики держали плакаты с надписями: "Чемодан, вокзал, Фанар", "Варфоломей ересиарх", "Варфоломей – слуга Помпео".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину в августе в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

7 августа 2019 года президент Зеленский прибыл со своим первым официальным визитом в Турцию. 8 августа в Стамбуле, на Фанаре, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея.

Еще в декабре митрополит ПЦУ Епифаний анонсировал визит патриарха Варфоломея в Украину.