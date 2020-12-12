Всемирный банк выделил 300 млн долларов на соцподдержку украинцев

Из-за пандемии коронавируса в Украине могут оказаться за чертой бедности около миллиона человек.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для усиления защиты малообеспеченных семей. Из-за пандемии коронавируса в Украине могут оказаться за чертой бедности около миллиона человек.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии COVID-19", – говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирного банка, в результате пандемии уровень бедности в Украине может увеличиться на 4%, достигнув к концу 2020 года около 23%.

Выделенные деньги помогут Украине профинансировать безотлагательные мероприятия в сфере соцзащиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, предусматривающие экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким доходом будут происходить по действующей программе государственной соцпомощи малообеспеченным семьям.

Кроме того, заем поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы. По оценкам Всемирного банка, 60% граждан Украины, которые находятся на грани бедности в связи с экономическими последствиями пандемии, пока не являются получателями соцпомощи ни по одной из существующих программам соцзащиты.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики на подконтрольных правительству территориях Донбасса.

По прогнозам ООН, более девяти миллионов граждан Украины окажутся в бедности из-за эпидемии коронавируса.