Сработала защита: на Ровенской АЭС отключился первый энергоблок

За два дня до ЧП первый блок проверяла государственная инспекция и подтвердила, что он может работать до декабря 2030 года.

В ночь на субботу, 12 декабря, на Ровенской атомной электростанции отключился энергоблок №1 после срабатывания системы автоматической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"12 в 01:43 энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети… Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется", – говорится в сообщении.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.

Предварительная классификация происшествия по Международной шкале ядерных событий (INES) – вне шкалы.

В настоящее время на Ровенской АЭС работает энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.

При этом совсем недавно, 10 декабря, Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) по результатам экспертизы отчета по периодической переоценке безопасности подтвердила готовность первого блока Ровенской АЭС работать до декабря 2030 года, сообщала пресс-служба "Энергоатома".

В НАЭК напомнили, что срок эксплуатации этого блока в 2010 году был продлен на 20 лет с условием проведения переоценки безопасности каждые 10 лет путем предоставления соответствующего отчета регулятору.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

Отметим, в апреле отключали энергоблок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

В мае стало известно, что в Украине общая мощность атомных блоков упала до исторического минимума в 6780 МВт, что составляет 49% от установленной мощности АЭС.