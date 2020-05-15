Мощность энергоблоков АЭС упала до исторического минимума

Доля АЭС в производстве электроэнергии в Украине продолжает резко сокращаться

В Украине общая мощность атомных блоков упала до исторического минимума в 6780 МВт, что составляет 49% от установленной мощности АЭС. Об этом сообщил в Facebook нардеп ("Слуга народа"), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Очередное падение мощностей произошло после остановки 14 мая для аварийного ремонта третьего блока Южно-Украинской АЭС.

"Еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. И это логично, чем больше ограничение конкуренции, тем выше цена", - пояснил Герус.

Одновременно с этим появилась дополнительная нагрузка на угольные электростанции, некоторые из них работают на 3-5 блоках.

Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что за 2019 год доля произведенной НАЭК электроэнергии от общего объема по Украине составила 54,1% – тогда это было на 1% больше, чем в 2018 году.

А за І квартал 2020 года "Энергоатом" произвел на 2,1% э/э больше чем за аналогичный период 2019 года (56,2 против 54,1%). При этом после начала отключения энергоблоков доля АЭС в производстве электроэнергии стала стремительно падать. Так, по состоянию на 4 мая 2020-го АЭС произвели 48,55% электроэнергии, а по состоянию на 14 мая доля АЭС в производстве электроэнергии упала до 41,79%.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии. Позже Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.