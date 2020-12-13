Желтый уровень опасности: на дорогах Украины сегодня сохранится гололедица

13 декабря почти по всей стране ожидаются осадки.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в воскресенье, 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, ожидается гололед, на дорогах — гололедица.

"На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", — сообщили спасатели.

Гидрометцентр сообщает, что в южной части ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 метров, уровень опасности – желтый.

Кроме того, синоптики предупредили о сильном тумане в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

13 декабря почти по всей стране ожидаются осадки. Во всех регионах, пойдет мокрый снег и дождь, кроме Закарпатья, Крыма, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

В центральных областях температура днем составит от 2 градусов до 4 градусов тепла, на западе и юге страны 3-9 градусов тепла, а на востоке страны ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

В Киеве 13 декабря в течение всего дня будет идти дождь. Температура ночью 0 … -2 градуса, днем 0 … + 2 градуса. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

6 декабря синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украину пришел мощный антициклон.

Сотрудники ГСЧС обратились к киевлянам с просьбой без надобности не выходить на улицу, а также максимально соблюдать меры предосторожности на дорогах. Тем более, что за последние сутки столичная полиция получила 503 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В семи из них пострадали люди, два человека погибли, шестеро травмированы.