Впервые за 6 лет первый поезд отправился из Киева в Авдеевку (фото)

Ранее поезд следовал только до станции "Покровск", теперь его маршрут продлен.

Прямое железнодорожное сообщение "Киев — Авдеевка", которое было прервано в 2014 году, вновь заработало с 13 декабря. В город Авдеевку Донецкой области отправился первый поезд "Маяк".

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Соединяем украинцев не только дорогами, но и железной дорогой… из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее поезд следовал только до станции Покровск, теперь его маршрут продлен", – сообщил Криклий.

Поезд будет курсировать ежедневно по расписанию:

отправление из Киева в Авдеевку – 19:19;

отправление из Авдеевки в Киев – 21:15.

В состав поезда входят два купейных и три плацкартных фирменных вагона 2-го класса.

Ранее запуск поезда по маршруту "Киев — Авдеевка" анонсировал народный депутат Муса Магомедов

"Поезд "Киев-Авдеевка" начинает ходить с моей любимой цифры – 13. Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья. Спасибо руководству Министерства инфраструктуры, "Укрзализнице" и ООС, за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа", – написал нардеп.

[ + – ] Владислав Криклий и народный депутат Муса Магомедов

Напомним, на новогодние праздники "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда: №143/144 Киев – Ивано-Франковск – Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.