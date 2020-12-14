Впервые за 6 лет первый поезд отправился из Киева в Авдеевку (фото)
Ранее поезд следовал только до станции "Покровск", теперь его маршрут продлен.
Прямое железнодорожное сообщение "Киев — Авдеевка", которое было прервано в 2014 году, вновь заработало с 13 декабря. В город Авдеевку Донецкой области отправился первый поезд "Маяк".
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Соединяем украинцев не только дорогами, но и железной дорогой… из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее поезд следовал только до станции Покровск, теперь его маршрут продлен", – сообщил Криклий.
Поезд будет курсировать ежедневно по расписанию:
- отправление из Киева в Авдеевку – 19:19;
- отправление из Авдеевки в Киев – 21:15.
В состав поезда входят два купейных и три плацкартных фирменных вагона 2-го класса.
Ранее запуск поезда по маршруту "Киев — Авдеевка" анонсировал народный депутат Муса Магомедов
"Поезд "Киев-Авдеевка" начинает ходить с моей любимой цифры – 13. Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья. Спасибо руководству Министерства инфраструктуры, "Укрзализнице" и ООС, за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа", – написал нардеп.
Напомним, на новогодние праздники "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда: №143/144 Киев – Ивано-Франковск – Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.