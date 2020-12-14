Статистика коронавируса в Украине на 14 декабря: 6451 случай заражения, всего 20,5 тыс. ПЦР-тестов
Количество случаев уверенно падает вместе с тестированием на COVID-19. За прошедшие сутки госпитализировали 1895 человек.
По состоянию на утро 14 декабря в Украине выявили 6 451 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 9 176). Заболели 355 детей и 215 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 1895 человек. Умерли 93 пациента. Выздоровело 5 154 человека.
За сутки осуществили 25 582 тестирования (методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089).
За все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек; выздоровели – 506 718 человек; умерли – 15 247 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584) Киевской (521), Днепропетровской (461), и Запорожской (440) областях.
Данные по областям:
- г. Киев – 91743 (605 новых случаев);
- Винницкая область – 19 866 (65);
- Волынская область – 28 246 (227);
- Днепропетровская область – 49 535 (461);
- Донецкая область – 29 660 (262);
- Житомирская область – 34 491 (418);
- Закарпатская область – 26 153 (137);
- Запорожская область – 42 435 (440);
- Ивано-Франковская область – 40 768 (100);
- Киевская область – 49044 (521);
- Кировоградская область – 7225 (59);
- Луганская область – 7929 (40);
- Львовская область – 53 844 (182);
- Николаевская область – 24 099 (235);
- Одесская область – 58283 (584);
- Полтавская область – 29 450 (329);
- Ровенская область – 36 262 (145);
- Сумская область – 35 968 (266);
- Тернопольская область – 31 283 (118);
- Харьковская область – 62 428 (104);
- Херсонская область – 14 207 (235);
- Хмельницкая область – 34 840 (40);
- Черкасская область – 31 607 (398);
- Черновицкая область – 36 889 (194);
- Черниговская область – 24 411 (286).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 12 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,86% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 12 634. Тогда было проведено 33 593 ПЦР-теста.
Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.