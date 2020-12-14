Статистика коронавируса в Украине на 14 декабря: 6451 случай заражения, всего 20,5 тыс. ПЦР-тестов

Количество случаев уверенно падает вместе с тестированием на COVID-19. За прошедшие сутки госпитализировали 1895 человек.

По состоянию на утро 14 декабря в Украине выявили 6 451 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 9 176). Заболели 355 детей и 215 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 1895 человек. Умерли 93 пациента. Выздоровело 5 154 человека.

За сутки осуществили 25 582 тестирования (методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089).

За все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек; выздоровели – 506 718 человек; умерли – 15 247 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584) Киевской (521), Днепропетровской (461), и Запорожской (440) областях.

Данные по областям:

г. Киев – 91743 (605 новых случаев);

Винницкая область – 19 866 (65);

Волынская область – 28 246 (227);

Днепропетровская область – 49 535 (461);

Донецкая область – 29 660 (262);

Житомирская область – 34 491 (418);

Закарпатская область – 26 153 (137);

Запорожская область – 42 435 (440);

Ивано-Франковская область – 40 768 (100);

Киевская область – 49044 (521);

Кировоградская область – 7225 (59);

Луганская область – 7929 (40);

Львовская область – 53 844 (182);

Николаевская область – 24 099 (235);

Одесская область – 58283 (584);

Полтавская область – 29 450 (329);

Ровенская область – 36 262 (145);

Сумская область – 35 968 (266);

Тернопольская область – 31 283 (118);

Харьковская область – 62 428 (104);

Херсонская область – 14 207 (235);

Хмельницкая область – 34 840 (40);

Черкасская область – 31 607 (398);

Черновицкая область – 36 889 (194);

Черниговская область – 24 411 (286).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 12 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,86% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 12 634. Тогда было проведено 33 593 ПЦР-теста.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.