На Банковой под Офисом президента установили рождественский городок

На месте главного входа в ОП монтируют вертеп.

В Правительственном квартале Киева, под Офисом президента идет монтаж рождественского городка.

"Похоже, в ОП решили поразить киевлян и гостей столицы масштабом празднования. Огромную карусель установили прямо у входа в здание", – сообщается в репортаже "Телеканала 24".

Также на территории под Офисом Зеленского устанавливают меленькие деревянные домики для праздничного фуд-корта. На месте главного входа в здание поставили красный деревянный домик с елкой внутри. Вероятно внутри домика будет импровизированный вертеп. Кроме того, рядом с ОП будет каток.

Как рассказал изданию "Страна.ua" сотрудник полиции на территории ОП: "Открытие городка запланировано на 19 декабря, а закрытие – 19 января".

Как отмечает журналист "Телеканала 24", публикуя снимки уже установленных новогодних декораций: "Сейчас это выглядит не очень празднично – на фоне карусели и домиков пикетируют моряки".

Так в понедельник, 14 декабря украинские моряки из разных городов вышли под ОП на акцию протеста против коррупции в сфере морского дипломирования. В частности, как сообщила в комментарии "24 каналу" глава ОО "Украинское объединение моряков" Кристина Король, участники акции требуют упростить получение документов, необходимых для выхода в море, которые сейчас стоят от 7 до 8 тысяч долларов.

В связи пандемией COVID-19, во избежание больших скоплений людей, праздничные локации в Киеве рассредоточены по всему городу. Кроме катка под ОП, в грядущих новогодних празднествах задействованы еще три локации с тремя елками: на Софийской площади – "Сказочный лес", возле Арки Дружбы народов – "Хрустальный дворец", и на Подоле – под названием "Петриковская роспись".