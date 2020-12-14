Степанов объяснил, почему резко уменьшилось тестирование и новые случаи COVID-19

В Минздраве решили изменить подходы к тестированию украинцев

По состоянию на 14 декабря в Украине выявлен 6451 новый случай заражения коронавирусом. 5 154 граждан выздоровели, 93 человека умерли.

Резкое снижение статистики по заболевшим глава Минздрава Максим Степанов объяснил тем, что уменьшилось количество людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни и обращаются за тестированием. Об этом он заявил во время брифинга.

В связи с этим в ведомстве решили изменить подход к тестированию.

"Сейчас у нас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты – тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать", – пояснил министр.

За прошлую неделю в Украине было проведено 244391 ПЦР-тестов и обнаружено 78 719 новых больных, а на позапрошлой неделе, с 30 ноября по 6 декабря, сделали 279 189 тестов, из которых 89322 дали положительный результат.

Кого, где и какими тестами будут проверять на инфицирование COVID-19, Степанов пообещал разъяснить во вторник, 15 декабря. Он также заверил, что ситуация с коронавирусом «стабилизировалась».

Всего с начала пандемии в Украине заболели 900 666 человек, выздоровели – 506 718 граждан, умерли – 15 247 пациентов.

Пока украинцы продолжают заражаться коронавирусом, парламентарий из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что пандемия Covid-19 является "выдумкой", в связи с чем нельзя доверять медицинским препаратам, разработанным для ее преодоления.