"Карма": на журналистку Kiev.Live напали на съемках сюжета про гололед (видео)

Мужчина несколько раз толкнул девушку и ударил ее по лицу, но сам упал на льду.

Во время съемок сюжета о гололеде в столице на журналистку телеканала Kiev.Live Камилу Мамедову набросился мужчина после того, как она поинтересовалась у продавца одного из МАФов, посыпали ли они песком территорию.

Инцидент произошел возле киосков у станции метро "Выдубичи".

Когда Мамедова вела прямой эфир, неизвестный мужчина в пуховике и кепке толкнул ее и оператора, а потом, закрывая лицо от камеры, начал уходить прочь, но поскользнулся на льду и упал в лужу.

"Карма в прямом эфире", – прокомментировала падение Камила.

Отряхнувшись, он подошел к девушке, ударив ее по лицу и снова начал уходить от камеры. В свою очередь журналистка заявила, что удар был довольно серьезным, и может даже быть синяк, после чего сообщила о том, что вызовет полицию.

[ + – ]

В комментарии коллегам Мамедова призналась, что не ожидала нападения по такой острой теме.

"Мужчина вышел из "наливайки", думаю, он был в состоянии алкогольного опьянения. Мы его абсолютно никак не провоцировали. Более того, после первой попытки его на нас с оператором напасть, мы отошли. Надеемся, его найдут. Мы сделали скрины с видео, где видно его лицо, и отдали полиции", – сообщила она.

В понедельник 14 декабря в Киеве, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидаются дальнейший гололед и туман, видимость будет ограничена 200-500 м (I уровень безопасности, "желтый").

На улицах города дежурят КУ "Киевблагоустройство", которые проверяют, как балансодержатели объектов благоустройства очищают город от гололеда. Штраф за несвоевременную уборку составляет от 340 до 1700 грн.