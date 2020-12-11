Гололед в Киеве: инспекторы выписали 150 штрафов за несвоевременную уборку территорий

Штраф за несвоевременную уборку составляет от 340 до 1700 грн.

В Департаменте по благоустройству Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что с 7 утра 11 декабря на улицах столицы дежурят более 80 инспекторов КУ "Киевблагоустройство", которые проверяют как балансодержатели объектов благоустройства очищают город от гололеда. В течение суток было внесено более 1000 предписаний и составлено 150 админпротоколов из-за несвоевременной уборки прилегающих территорий.

"Из-за ледяного дождя, который длился всю ночь, на улицах образовалось плотное ледяное покрытие. Инспекторы с самого утра мониторят все районы города, чтобы проконтролировать очистки улиц от гололеда. В случае невыполнения своих обязанностей балансодержателями, инспекция принимает меры в соответствии с требованиями действующего законодательства", — сообщили в Департаменте по благоустройству.

Чиновники отметили, что предприятия и организации, как государственные, так и коммунальные с частными, должны задействовать все ресурсы для очищения улично-дорожной сети.

В соответствии с Правилами по благоустройству Киева, каждый балансодержатель объекта благоустройства обязан убирать от снега и гололеда 10 метров прилегающей территории. В случае выявления нарушения инспектора могут составить протокол об административном нарушении по статье 152 КУоАП ("нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов"). Штраф за несвоевременную уборку составляет от 340 до 1700 грн.

В КГГА со ссылкой на Гидромедцентр отметили, что 12 декабря в столице тоже ожидается гололед.

Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. 11 декабря сложная ситуация сохраняется.

В Киеве из-за гололеда за четверг, 10 декабря, пострадали 163 человека: 150 взрослых и 13 детей. За прошедшие сутки в Киеве произошло 503 ДТП. В 7-ми ДТП с пострадавшими погибли 2 человека и 6 травмированы.