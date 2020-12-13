Гололед в Киеве: 14 декабря ожидается продолжение непогоды

За несвоевременную уборку территорий инспекторы выписывают штрафы от 340 до 1700 грн.

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 14 декабря в Киеве ожидается гололед и туман, видимость будет ограничена 200-500 м (I уровень безопасности, "желтый"). Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В Департаменте городского благоустройства заявили, что руководители районов и коммунальных предприятий должны будут предпринять меры по уборке территорий и дорог от гололеда.

"Мы усилим работу всех коммунальных служб уже сейчас, чтобы завтра утром, жители Киева беспрепятственно и безопасно передвигались по городу. Руководители районных государственных администраций, управляющих компаний, "Киевавтодора" и "Зеленстроя" лично занимаются организацией и контролем этой работы. Погодные условия очень изменчивые и сложные, но мы должны объединиться и работать на опережение", — сказал Алексей Кулеба, возглавляющий Департамент благоустройства КГГА.

Он отметил, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций будут нести личную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В соответствии с Правилами по благоустройству Киева, каждый балансодержатель объекта благоустройства обязан убирать от снега и гололеда 10 метров прилегающей территории. В случае выявления нарушения инспектора могут составить протокол об административном нарушении по статье 152 КУоАП ("нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов"). Штраф за несвоевременную уборку составляет от 340 до 1700 грн.

В частности, за 11 декабря инспекторы в Киеве выписали 150 штрафов за несвоевременную уборку территорий.

Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. Сложная ситуация сохраняется и 13 декабря.