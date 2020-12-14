В партии "Голос" предлагают заняться массовой вакцинацией населения от COVID-19

В партии считают, что сделали работу за правительство

“В Украине от COVID-19 умирает почти 2% [инфицированного — прим.ред] населения", — заявила во время презентации программы нардеп.

По ее словам, если правительство будет оттягивать необходимые шаги для вакцинации, то потенциально умереть может до 700 тысяч людей. Правительство еще в марте заявляло, что они готовы к коронавирусу, что в больницах все есть, а тестирование налаживается. По мнению нардепа этого не произошло.

План фракции содержит следующие пункты:

Детальный график поставки вакцин Распределение вакцины среди населения, описание распределения Порядок вакцинации и привлечение населения к вакцинации Формирование требований к местам вакцинации.

Также должны быть назначены ответственные люди за вакцинацию на уровне правительства и регионов. Разработка информационной компании и подготовка медиков.

"Мы сделали работу за правительство – подготовили Национальный план вакцинации от COVID-19, в котором есть рекомендации по первоочередным шагам правительства. Имея опыт массовой вакцинации детей от кори в Украине, мы знаем, что нужно делать прямо сейчас" – подытожила Стефанишина.

Напомним, что вакцину от коронавируса в Украине ожидают в марте следующего года. А по словам и.о. главы ЦОЗ в аптеках вакцину от ковида можно будет купить не раньше осени 2021.