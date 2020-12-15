Из-за пандемии COVID-19 в Киеве закрылся каждый четвертый ресторан, - исследование

"Ни одного прибыльного ресторана в этом году нет", — говорят представители отрасли.

Центр прикладных исследований опубликовал результаты исследования, согласно которому в Киеве закрылся каждый четвертый ресторан.

Сотни людей потеряли место работы — сообщается о результатах работы на сайте ЦПИ.

Исследование велось путем проведения глубинных интервью в период с августа по октябрь 2020 года. Было проведено 63 таких интервью.

Собственник нескольких ресторанов Игорь Тынный в рамках этого же исследования так комментирует сложившеюся ситуацию: "В ресторанах ситуация де факто трагическая. Объекты были закрыты, ни одного ресторана нет прибыльного в этом году. В этом секторе мы потеряли до 350 рабочих мест за этот год".

Согласно исследованию, сфера ресторанного бизнеса потеряет 30-40% дохода в сравнении с запланированным уровнем дохода за весь год. А стадия активного развития наступит не раньше весны следующего года. При условии, что ситуация с пандемией нормализуется.

По словам Тынного, ситуация в регионах может быть еще хуже. Миллионы людей остались без средств к существованию. Критикует Тынный и действия Кабинета министров:

"Мне кажется, что был выбран ошибочный путь и ложный путь выбирается сейчас. Почему власть вводит карантин с начала января? Да потому что власть не сможет проконтролировать и заставить людей сидеть дома, не праздновать новогодние праздники. Оценка действий правительства в борьбе с COVID — сверхнизкая, они просто копируют опыт более богатых стран, не понимая, что мы себе этого не можем позволить априори".

Напомним, что с 19 декабря в Украине начнут действовать новые ограничения.

При этом в новогоднюю ночь Кабмин разрешил ресторанам работать до 01:00.