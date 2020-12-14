С 19 декабря начнут действовать новые карантинные ограничения, – Кабмин

Новые запреты вводятся в рамках "обычного" карантина. На период локдауна список ограничений будет свой.

В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. Внутри него, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун).

Правительство 14 декабря опубликовало перечень новых ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря. По всей территории Украины запрещается:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии гостей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Сохраняются ранее введенные запреты:

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без масок, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 м между участниками.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест.

Перевозки в транспорте большего числа пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых масок.

Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.

Посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан.

Напомним, по состоянию на утро 14 декабря в Украине выявили 6 451 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 9 176). Заболели 355 детей и 215 медработников.