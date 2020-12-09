Кабмин разрешил ресторанам в новогоднюю ночь работать до 01:00

В остальные дни карантина заведениям разрешили работать на час дольше — до 23:00.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение, что в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года заведения общественного питания смогут работать дольше, чем установлено карантинными ограничениями для остальных дней. То бишь, в новогоднюю ночь рестораны, кафе и бары могут закрыться в 01:00.

С такой инициативой выступил глава Минздрава Максим Степанов. Он же предложил увеличить на час разрешенное время работы заведений в остальные дни карантина — до 23:00. Однако все расчетные операции посетители должны закончить до 22:00.

Отметим, ранее карантинные ограничения разрешали ресторанам работать только до 22:00.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было решено продлить карантин в Украине до 28 февраля.

На этом же заседании было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

По состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).