Статистика коронавируса в Украине на 15 декабря: рекорд по выздоровевшим
За сутки вылечилось почти в два раза больше людей, чем выявлено заболевших.
По состоянию на утро 15 декабря в Украине выявили 8 416 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 6 451). Заболели 412 детей и 447 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 1479 человек. Умерли 233 пациента. Выздоровело 16 150 человек, что является рекордом.
За сутки осуществили 55 856 тестирований (методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).
За все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека; выздоровели – 522 868 человек; умерли – 15 480 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Данные по областям:
- Киев — 93302 случая (1559 новых случаев)
- Винницкая область — 19 977 (111)
- Волынская область — 28 527 (281)
- Днепропетровская область — 49 961 (426)
- Донецкая область — 30062 (402)
- Житомирская область — 34 511 (20)
- Закарпатская область — 26 281 (128)
- Запорожская область — 43 034 (599)
- Ивано-Франковская область — 40 875 (107)
- Киевская область — 49 335 (291)
- Кировоградская область — 7273 (48)
- Луганская область — 7987 (58)
- Львовская область — 54 233 (389)
- Николаевская область — 24404 (305)
- Одесская область — 59 113 (830)
- Полтавская область — 30 025 (575)
- Ровенская область — 36 599 (337)
- Сумская область — 36 098 (130)
- Тернопольская область — 31 374 (91)
- Харьковская область — 62 708 (280)
- Херсонская область — 14 346 (139)
- Хмельницкая область — 34 919 (79)
- Черкасская область — 32 272 (665)
- Черновицкая область — 37 080 (191)
- Черниговская область — 24 786 (375)
Данные с оккупированных территорий недоступны.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 13 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 31,31% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7174. Тогда было проведено 20493 ПЦР-теста.
Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.