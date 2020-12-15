Статистика коронавируса в Украине на 15 декабря: рекорд по выздоровевшим

За сутки вылечилось почти в два раза больше людей, чем выявлено заболевших.

По состоянию на утро 15 декабря в Украине выявили 8 416 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 6 451). Заболели 412 детей и 447 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 1479 человек. Умерли 233 пациента. Выздоровело 16 150 человек, что является рекордом.

За сутки осуществили 55 856 тестирований (методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).

За все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека; выздоровели – 522 868 человек; умерли – 15 480 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Данные по областям:

Киев — 93302 случая (1559 новых случаев)

Винницкая область — 19 977 (111)

Волынская область — 28 527 (281)

Днепропетровская область — 49 961 (426)

Донецкая область — 30062 (402)

Житомирская область — 34 511 (20)

Закарпатская область — 26 281 (128)

Запорожская область — 43 034 (599)

Ивано-Франковская область — 40 875 (107)

Киевская область — 49 335 (291)

Кировоградская область — 7273 (48)

Луганская область — 7987 (58)

Львовская область — 54 233 (389)

Николаевская область — 24404 (305)

Одесская область — 59 113 (830)

Полтавская область — 30 025 (575)

Ровенская область — 36 599 (337)

Сумская область — 36 098 (130)

Тернопольская область — 31 374 (91)

Харьковская область — 62 708 (280)

Херсонская область — 14 346 (139)

Хмельницкая область — 34 919 (79)

Черкасская область — 32 272 (665)

Черновицкая область — 37 080 (191)

Черниговская область — 24 786 (375)

Данные с оккупированных территорий недоступны.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 13 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 31,31% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7174. Тогда было проведено 20493 ПЦР-теста.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.