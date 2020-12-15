Стоимость проезда в киевских маршрутках может подорожать после локдауна

Одна поездка обойдется минимум в 12 гривен

В первом квартале 2021 года проезд в маршрутках Киева и Киевской области может подорожать минимум до 12 гривен. Об этом на брифинге заявил директор "Трансгруп" Владимир Назаренко. Он подчеркнул, что до 8 января никто цены поднимать не будет, потому что перевозчики понимают: у людей денег сейчас нет.

" Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет уехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена … Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте", – пояснил он.

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По словам Назаренко, из-за карантина пассажиропоток в маршрутках упал приблизительно на 40% по сравнению с 2019 годом. На это сильно повлияло требование перевозить только сидячих пассажиров.

Также директор "Трансгруп" акцентировал внимание на том, что для частных перевозчиков очень болезненным является вопрос о введении единого электронного билета, поскольку валидаторы и другую электронику перевозчик должен устанавливать за собственные деньги.

Как известно, в Киеве с 1 июля был отменен льготный проезд для лиц, не зарегистрированных в столице.

А с 12 декабря в городе подорожал проезд на маршрутах №442 (КПИ – ул. Гарматная) и 442-д (кольцевой, Шулявская) с семи до восьми гривен.