Комаровский назвал самый эффективный способ дышать кислородом дома для больных COVID-19

При использовании кислородного концентратора необходимо соблюдать простые правила

Больные коронавирусом люди нередко нуждаются в дополнительном кислороде, для чего чаще всего используют кислородные концентраторы. Однако прежде, чем приобрести или взять в аренду этот аппарат, необходимо знать несколько простых правил, о которых рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что если пациент с COVID-19 испытывает нехватку воздуха, а пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 93%, ему необходим кислород.

"Самый эффективный и самый безопасный способ дышать кислородом в домашних условиях – это использование домашнего концентратора. Это прибор, который берет воздух из комнаты, засасывает, там кое-что с ним делает и увеличивает в нем концентрацию кислорода. То есть просто в воздухе 21% кислорода, а на выходе из прибора может быть практически 95%", – пояснил Комаровский.

При этом важно помнить, что кислородный концентратор добывает кислород из окружающего воздуха.

"Поэтому если уж вы поставили кислородный концентратор, то сделайте так, чтобы в комнату заходил свежий воздух. Потому что если вы поставили этот концентратор, и всё кругом закрыли, потому что, не дай Бог, больного продует, то весь этот концентратор до лампочки", – подчеркнул врач.

Комаровский рекомендует покупать или брать в аренду концентратор, рассчитанный минимум на пять литров в минуту.

Использовать аппарат нужно до тех пор, пока человек перестанет чувствовать дефицит кислорода, а сатурация будет выше 93%, а еще лучше – 95% и выше. На это у каждого человека уходит разное количество времени.

Вместе с этим врач советует больному лежать не меньше четырех часов в день на животе, чтобы улучшить воздухообмен в пораженных легких.

Если на протяжении двух суток отмечается существенное улучшение состояния, концентратор можно передать дальше тем, кто в нем нуждается.

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Тем же, кто вместо концентратора тащит в квартиру кислородные баллоны, Комаровский предлагает внимательно прочитать технику безопасности при обращении с ними. Например, кислород несовместим с жирами, с маслом, к нему нельзя прикасаться жирными руками, быть осторожными с огнем. Нужно также понимать, как и где его необходимо ставить.

"Если ваша коронавирусная инфекция протекает по сценарию, когда вы реально испытываете дефицит кислорода, и пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 92%, то шансы, что вам что-то принципиально изменит кислородный баллончик на 40 вдохов или кислородная подушка, которой вы будете пользоваться три минуты, это в принципе ничего не изменит", – подчеркнул доктор.

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