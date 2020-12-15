Оккупанты в Крыму начинают "масштабную вакцинацию" населения

Изначально будут вакцинировать медработников из группы риска, которые работают с пациентами с COVID-19.

Оккупанты в Крыму начали "масштабную вакцинацию" от коронавируса. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Радио Свобода.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, которая поступила на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около 1000 доз вакцины", — сообщил он.

Изначально будут вакцинировать медработников из группы риска, которые работают с пациентами с COVID-19.

По его словам, по мере поступления вакцины список категорий жителей, которые смогут привиться от коронавируса, будет расширяться, а в дальнейшем «массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках".

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V" и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. "Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клинических испытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд , говорить не о чем", — сказал он.