"Владимир Александрович, это и ваш приговор!" - Порошенко заступился за Черновол (видео)

Пятый президент Украины пришел под здание ГБР, чтобы поддержать Татьяну Черновол, которую обвиняют в умышленном убийстве во время Революции достоинства.

Лидер партии "Европейская солидарность" произнес небольшую речь, в которой обвинил действующего президента Владимира Зеленского в том, что против активистки открыто уголовное дело, сообщается в видео на странице Петра Порошенко в Фейсбуке.

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"Следователи, которые это подписали – вы за это будете отвечать! Это я вам обещаю. Отвечать не только в Украине, но и перед всем миром. Вы подписали приговор себе, своей системе. Владимир Александрович, это и ваш приговор!", — заявил Порошенко.

Напомним, что сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение участнице Революции достоинства Татьяне Чорновол. Ее обвиняют в убийстве во время событий на Майдане — речь идет о поджоге офиса Партии регионов в Киеве, когда в огне погиб человек.

Ранее сообщалось, что суд разрешил следователям ГБР изъять оригиналы удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата Татьяны Черновол.