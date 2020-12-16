Столбы, которые упали на Шулявском мосту, повредили 9 автомобилей

Правоохранители открыли уголовное производство.

Из-за падения опор на Шулявском мосту повреждено 9 автомобилей, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Оперативная группа, выехавшая на место инцидента, выяснила, что упали три фонарных столба.

"По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч.2 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения. Рухнувшие столбы спровоцировали ДТП. Как рассказали очевидцы, водители автомобилей, заметив падение фонарей, начали срочно тормозить, а ехавшие за ними машины не успели вовремя среагировать, и произошло столкновение. Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта было парализовано во все четыре стороны.

Движение по Шулявскому мосту после реконструкции развязки запустили 28 декабря 2019 года. Во время испытаний прочности пролетных строений путепровода, когда по нему проехали восемь МАЗов с балластом общим весом 240 тонн, под ним стоял мэр Киева Виталий Кличко вместе со строителями.

Мост не сразу заработал в полноценном режиме. Съезды и эстакады достраивали после открытия, через несколько месяцев. Также позже была проведена и троллейбусная линия.

Реконструкция путепровода обошлась Киеву в 1 млрд 50 млн грн, причем ее стоимость выросла уже в процессе работ из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.