Три человека погибли во время пожара в Днепре (видео)

Все погибшие – мужчины

Пожар в старом жилом доме на улице Николая Хвылевого Новокодацького района Днепра разгорелся поздно вечером 15 декабря и унес три жизни, рассказали в ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 23:15.

Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный дом на двух хозяев. Во время ликвидации огня спасатели нашли тела трех мужчин. Личности и возраст погибших устанавливают правоохранители.

Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров. Огонь повредил деревянную пристройку к дому, деревянные перекрытия и крышу.

В тушении огня были задействованы 15 пожарных и три единицы техники. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить следствию.

[ + – ]

Приблизительно в это же время в Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. Погибли два человека. Еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи.

Несколькими днями ранее, 12 декабря, сильный пожар вспыхнул возле отеля "Экспресс", который находится на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры. Загорелась пристройка к зданию отеля, площадью около 30 квадратных метров.