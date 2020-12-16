Степанов хочет привязать зарплаты медиков к прожиточному минимуму

Министр здравоохранения хочет установить минимальный уровень заработной платы медработником отдельным законопроектом.

В министерстве предлагают прикрепить уровень зарплат, к прожиточному минимуму, как и у сотрудников прокуратуры, об этом сообщил Степанов во время своего брифинга.

"На прошлой недели я своим коллегам по правительству отправил на подпись соответствующий законопроект, который подготовили в МОЗ. Он устанавливает минимальную зарплату и закрепляет ее в законе. Зарплата будет закреплена к прожиточному минимуму. Эта практика применяется в нашей стране и это абсолютно нормально", — заявил Степанов.

По его словам, такие нормы действуют для сотрудников прокуратуры, у них зарплата имеет привязку к прожиточному минимуму. Он объяснил, что в стране есть прожиточный минимум, и например, 10 прожиточных минимумов должна составлять минимальная зарплата у медперсонала. Ниже зарплата быть не может.

"Мы считаем, что этот законопроект должен стать законом и у над должны быть установлены минимальные зарплаты, которые будут выплачиваться нашим медицинским сотрудникам", — подытожил Степанов.

Напомним, что возможной кандидатурой на должность главы МОЗ называют Пасечника.

А принятый депутатами госбюджет предполагает повышение зарплат на медиков на 30%.