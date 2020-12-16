"Терять уже нечего": в центре Харькова медсестра устроила пикет из-за зарплаты в 3,2 тыс

Медиков оставили без обещанных доплат

Медсестра Наталья Завьялова вышла на одиночный пикет на площадь Конституции в Харькове, требуя повышения зарплаты сотрудникам сферы здравоохранения и держа в руках плакат с надписью "Медикам – достойные оклады", передает "Суспільне Харків".

Женщина работает в гинекологическом отделении Института охраны здоровья детей и подростков, где ее ставка – 3200 гривен.

"Так получает весь наш Институт. Я считаю, это ужасно. Мы даже не получаем доплаты, нам обещали три тысячи выплачивать каждый месяц, хотя бы до декабря. Однако ничего мы не получили", – рассказала женщина журналистам.

Фото: Суспільне Харків

После того, как Верховная Рада приняла бюджет, в котором денег на медицину заложено недостаточно, Завьялова решила выйти и заявить о своей позиции.

"Я не боюсь, уже терять нечего. 3200 грн. — это уже не потеря. Вчера они приняли бюджет. На медицину не доложили, а даже урезали. Мое обращение к президенту Украины Владимира Зеленскому. Пусть он посмотрит, пусть он поговорит со Степановым — он предлагает хороший бюджет, который хоть немного поможет медицине", – пояснила она.

Женщина добавила, что в государстве медики – "низшее звено".

"Даже дворник, я ничего не хочу сказать — это тоже труд — но он получает больше, чем медработник. Мы даже уже готовы объявлять голодовку на рабочих местах, конечно, что мы не можем покинуть наших пациентов. Мы выбирали это призвание", – заявила Завьялова.

14 декабря украинские врачи объявили общенациональный флешмоб #врятуйлікаря. Они записывают видео, где рассказывают о тяжелых условиях работы и маленьких зарплатах. При этом медики настроены на забастовку, если депутаты не прислушаются к потребностям сотрудников сферы здравоохранения.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что Верховная Рада отказалась вдвое увеличивать расходы на медицину. В ведомстве предложили начислять зарплату медикам, исходя из прожиточного минимума.