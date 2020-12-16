"Не буду занимать место в палате": больного COVID-19 Труханова выписали из больницы

После терапии мэру Одессы стало лучше, однако об "отрицательном" результате теста на коронавирус он не сообщал.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого 11 декабря госпитализировали с диагнозом "коронавирус", на своей странице в Facebook сообщил, что он переходит на амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

"Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место", — написал Труханов.

Он поблагодарил врачей и медперсонал за их профессионализм и выдержку и выразил надежду на то, что вскоре сможет полноценно вернуться в строй.

Местное издание "Думская", цитируя пресс-службу мэрии, написало, что после проведенной терапии состояние Труханова стабилизировалось.

"По информации врачей, у пациента были показания к госпитализации, диагностирована пневмония, высоко лихорадит, была тенденция к снижению сатурации. После проведенной терапии состояние стабилизировалось, направлен на дальнейшее амбулаторное лечение под наблюдение семейного врача", — рассказали в мэрии.

Примечательно, что 10 декабря на официальной сайте Одесского горсовета сообщили, что сессия депутатского корпуса, вести которую должен лично Труханов, состоится 23 декабря.

Отметим, 9 декабря у мэра Одессы подтвердился коронавирус и он перешел на дистанционный режим работы. 11 декабря его госпитализировали в одну из городских больниц. В тот день СМИ сообщали, что под конец рабочего дня в опорных больницах города оставалось десять свободных мест для больных коронавирусом.