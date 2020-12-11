Заболевшего COVID-19 мэра Одессы госпитализировали

Медики оценивают состояние Геннадия Труханова как средней тяжести.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Ранее политик сообщал, что у него обнаружили COVID-19, из-за чего он пошел на самоизоляцию.

"Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу. Еще раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом", – пишет Труханов.

Пресс-служба одесского горсовета сообщает, что что медики оценивают его состояние как средней тяжести. Мэр находится в боксовой палате с двумя другими пациентами, передает "Суспільне".

Ранее Труханов сообщил, что чувствует себя "неплохо", поэтому будет оставаться на связи и регулировать работу городских служб в телефонном режиме.

По состоянию на 16:00 в одесских опорных больницах оставалось десять свободных мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, передает Думская.

Напомним, глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий сообщил, что в больнице Одесского медицинского университета могут развернуть 130 коек для коронавирусных больных. На организацию временных госпиталей для больных коронавирусом уже выделены деньги. Также определено, чем такой госпиталь должен быть оснащен, и какие требования к нему нужно предъявлять. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко. Первый такой госпиталь появится в Николаеве. В нем смогут принять 60 пациентов.