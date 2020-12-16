"Вирус внес свои коррективы": во Львове перенесли сессию горсовета из-за болезни Садового

COVID-19 у мэра города подтвердился 7 декабря

Сессию Львовского городского совета, запланированную на 18 декабря, смогут провести не ранее 23 декабря из-за коронавируса у мэра города Андрея Садового. Об этом он сам сообщил у себя в Telegram.

"Повторно получил "позитивный" результат ПЦР-теста. Чувствую себя уже лучше, но коронавирус так легко не отступает. Врач уверяет, что на следующей неделе я уже смогу выйти с больничного", – говорится в сообщении.

Садовый написал, что на сессии планируют рассмотреть ряд важных для нормального функционирования города, избрать секретаря совета и председателей комиссий. Он также добавил, что сейчас продолжаются консультации с представителями всех фракций по бюджету.

"Сделаем все возможное, чтобы бюджет Львова на следующий год принять вовремя", – добавил мэр.

В пятницу, 4 декабря, на заседании Львовского горсовета Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады, став мэром четвертый раз подряд. Во втором туре местных выборов за него проголосовали 62,25% избирателей.

Уже через три дня, 7 декабря, в Facebook он написал о том, что получил положительный тест на COVID-19.