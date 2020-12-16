В 2021 году повысят зарплаты всем медикам – Шмыгаль

В бюджете на следующий год на медицину выделят на 30 млрд больше, чем в этом году.

В сравнении с 2019 годом финансирование медицины выросло более чем на 60% — сообщает Денис Шмыгаль в Телеграме.

Почти 160 млрд гривен заложено на медицину, поэтому государство сможет поднять зарплату медиком всех звений на 30%.

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть, за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", — заявил Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, расходы на медицину достигнут 5% ВВП к 2023 году. При этом на следующий год запланирована покупка 450 автомобилей скорой помощи. Дооборудовать планируют 210 приемных отделений опорных больниц.

Финансирование борьбы с пандемией коронавируса также будет обеспечено на должном уровне.

"Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID-19", — подытожил премьер-министр.

Напомним, что в Минздраве хотят привязать зарплаты медиков к прожиточному минимуму. Также в министерстве рассказали о том, сколько украинцев повторно заболели COVID-19