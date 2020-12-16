В Харькове появилась "парковка для оленей"

Представители горсовета установили ироничный знак на перекрестке, где припаркованные машины регулярно перегораживают трамвайные пути.

Новоизбранный секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов разместил на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал об установке знака с надписью "Место парковки для оленей" на перекрестке возле Сумского рынка. По его словам, на этом месте чуть ли не ежедневно кто-то паркует автомобиль так, что тот загораживает проезд трамваю.

"Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского", — добавил Терехов.

Секретарь горсовета Харькова сообщил, что как только позволит погода, они "еще и трафаретом нарисуют" на асфальте, "где именно эти доморощенные "лоси" должны парковаться".

Терехов считает, что неправильная парковка является одним из бичей для Харькова и призвал горожан ставить машины таким образом, чтобы те никому не мешали, в первую очередь — общественному транспорту и коммунальной технике.

[ + – ] "Парковка для оленей" в Харькове Фото: Facebook / Игорь Терехов

Игорь Терехов занимает должность секретаря горсовета с 9 декабря 2020 года. До этого он был первым заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса, который до сих пор пребывает на лечении в немецкой клинике "Шарите", куда его госпитализировали с коронавирусом еще 17 сентября.