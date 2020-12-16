Обвинительный акт по делу Черновол направили в суд

В ГБР сообщили, что сторона защиты ознакомлена со всеми материалами уголовного производства.

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд обвинительный акт против бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что сторона защиты ознакомлена со всеми материалами уголовного производства.

Вчера, 15 декабря, бывшему депутату Верховной Рады официально вручили обвинительный акт об умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году. Сама Черновол назвала предъявленное ей обвинение "бредом" и "заказом бестолковой зеленой власти", которая пытается "переписать историю в угоду Кремлю".

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который пришел под здание ГБР, чтобы поддержать Черновол, обвинил в открытии уголовного дела против активистки действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"Следователи, которые это подписали – вы за это будете отвечать! Это я вам обещаю… Вы подписали приговор себе, своей системе. Владимир Александрович, это и ваш приговор!", – заявил Порошенко.

Отметим, по данным следствия, Татьяна Черновол 18 февраля 2014 года принимала участие в поджоге офиса Партии регионов в Киеве на улице Липской. В огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева разрешил следователям ГБР изъять оригиналы удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата Татьяны Черновол.