В аэропорту Херсона грузчики систематически "проверяли" багаж пассажиров

"Лишние" вещи сдавали в ломбард. Злоумышленники знали, где находятся слепые зоны камер наблюдения, поэтому оставались незамеченными.

Грузчики успевали вытащить ценные вещи из багажа в процессе его загрузки в самолет. Занимались этим трое мужчин в возрасте 35– 37 лет, сообщили в полиции Херсонской области.

Первые сообщения о кражах поступили в службу безопасности аэропорта еще летом. Проверка записей камер наблюдения ничего не дала, поэтому полицейские и служба безопасности провели более серьезное расследование, так и вышли на грузчиков. Они знали, где находятся слепые зоны камер, поэтому совершали кражи, оставаясь незамеченными.

Из чемоданов злоумышленники вытаскивали духи, съемные накопители, машинки для стрижки и даже ноутбуки. Похищенное прятали в карманах униформы, и затем сбывали в ломбарды. По месту жительства подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли еще не проданные вещи.

Задержанным вручили подозрение в совершении не менее 15 краж с материальным ущербом более 30 тысяч гривен. Их действия грузчиков квалифицировали по ч. 2 ст. 185 (кража) УК.

За кражи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В ноябре местные власти Херсона выделили средства, и аэропорт города наконец-то приобрел современный интроскоп для эффективного досмотра багажа пассажиров.

Напомним, двоих оперативников в Донецкой области ГБР заподозрило в ряде преступлений, которые те, предположительно, совершали с 2019 года. Если вину докажут, полицейским грозит лишение свободы до 10 лет. Они забрали с места преступления карточки умерших и пользовались ими, вымогали деньги у людей, фальсифицировали дела и т.п.

Сотрудники ГБР задержали полицейского, который вечером 4 октября сбил в Броварах Киевской области двух женщин. Им оказался участковый офицер полиции Деснянского управления полиции столицы, который был пьян. Одна из пострадавших умерла.