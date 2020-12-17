"Хотела поиграть с котиком": в Одессе первоклассница "заминировала" школу
За поступок дочери отвечать придется ее родителям
В Одессе ученица одной из школ города утром 16 декабря позвонила в полицию и сообщила о том, что учебное заведение заминировано, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали 440 человек из здания школы, проверив как само помещение, так и прилегающую территорию.
Никаких опасных веществ обнаружено не было.
Вскоре полицейские установили, кто сообщил о минировании. Оказалось, что ложный звонок поступил от шестилетней первоклассницы этой же школы. Свой поступок она объяснила тем, что хотела поскорее уйти домой, чтобы поиграть с котиком.
Сотрудники ювенальной превенции пообщались с девочкой и объяснили ей, что необдуманный поступок привел не только к срыву учебного процесса, но и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в это время кто-то реально нуждался в их помощи.
Правоохранители попросили ребенка больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, поскольку подобные действия караются законом.
Поскольку девочка еще маленькая, за ее проделки придется ответить родителям.
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