"Должны приезжать за 10 минут": в Кабмине утвердили новые критерии для скорой помощи
Все поступающие к диспетчеру скорой вызовы разделят на четыре категории
Кабинет министров Украины внес изменения в нормативы прибытия бригад скорой медпомощи на вызовы, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Одобренный проект постановления предусматривает распределение обращений по предоставлению экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.
Мокан подчеркнул, что время приезда бригады скорой помощи будет зависеть от состояния пациента.
По обращениям, которые относятся к критическим (отсутствие или неэффективное дыхание, обильная кровопотеря), нормативы прибытия составляют 10 минут с момента получения вызова диспетчером оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Опоздание допускается не более чем в 25% вызовов.
Если обращение относится к категории экстренных (нарушение сознания, кровотечение, инсульт и прочее), скорая обязана прибыть по адресу вызова в течение 20 минут. Опоздание допускается не более чем в 15% вызовов.
Неэкстренными названы случаи, когда здоровье человека не ухудшается, но медик должен оценить его состояние.
В случае получения вызова, который относится к категории непрофильных, возможна дистанционная консультация пациента.
Напомним, что Верховная Рада Украины не учла предложения Минздрава по финансированию медицины и не стала удваивать расходы на нее. Депутаты проголосовали за финансирование сферы здравоохранения на уровне 159 млрд гривен. В Минздраве требовали увеличить сумму до 296 млрд.
В свою очередь врачи объявили флешмоб #врятуйлікаря. Они записывают видео, в которых рассказывают о своих мизерных зарплатах и огромной нагрузке. Если депутаты не решат вопрос с повышением зарплат, медики пригрозили национальной забастовкой.