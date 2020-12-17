"Олимпийские боги с крепким иммунитетом": украинские литераторы превратились в игрушки

Первая игрушка из серии уже нашла своего хозяина, послужив подарком ко Дню Святого Николая

Серию из 13 игрушек, прототипами которых стали известные украинские писатели и поэты, представила крафтовая мастерская "Теплые игрушки" из Ивано-Франковска, опубликовав фото коллекции на своей странице в Facebook.

Каждая игрушка представляет собой определенного олимпийского бога.

"На "Олимп" взошли 13 украинских литераторов. Писатель – творец – бог. Он создает целые миры: солнце, звезды, горы, моря, людей, эмоции, переживания. Он убивает своего персонажа, а уже через десять страниц воскрешает его. Он разгадывает самые сокровенные тайны Вселенной. Он побуждает мыслить. Талантливый писатель имеет крепкий иммунитет к небытию и претендует на бессмертие. Вашему вниманию 13 олимпийских богов с крепким иммунитетом", – говорится в подписи к фото.

Писатель Юрий Винничук изображен как Посейдон, Андрей Любка – в виде Амура, Ирена Карпа – Афродита, которая "превращает маминых сыночков в настоящих мужчин". Роль Зевса отведена Юрию Андруховичу. Среди персонажей – Валерий Ананьев, Иван Семесюк, Юрий Издрик, Сергей Жадан, Василий Шкляр, Мария Матиос, Руслан Горовой, Оксана Забужко.

Все фигурки автор мастерской Богдан Савлюк планирует подарить тем, чьи образы были скопированы, на День Святого Николая. Первым свою фигурку получил Тарас Прохасько, который воплощен в образе бога Диониса.

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