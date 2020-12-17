Зеленский назвал Кернеса "неоднозначным", выражая соболезнования близким умершего

Как отметили в ОП, Кернес "прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках".

Офис президента Владимира Зеленского на своем официальном Telegram-канале выразил соболезнования харьковчанам, а также родным и близким мэра Харькова Геннадия Кернеса, о смерти которого стало известно в четверг, 17 декабря.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили", – написали в ОП.

Отметив достижения Геннадия Кернеса за годы работы мэром, в Офисе Зеленского коротко добавили: "Соболезнуем близким, семье и харьковчанам".

Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом Covid-19. В мэрии Харькова заявили в четверг, что в честь политика в городе установят памятник либо назовут улицу.