"Прятались под кроватями": в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере (фото)

Из-за пожара из помещения эвакуировали более 50 человек

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании психоневрологического диспансера на улице Юнкерова, 37 в Оболонском районе Киева столичные спасатели получили 18 декабря, рассказали в ГУ ГСЧС в Киеве.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники ближайших спасательных подразделений.

Фото: ГСЧС

Прибыв на место, пожарники выяснили, что огонь разгорелся на втором этаже здания в бытовом помещении. Совместно с персоналом диспансера они спасли шестерых пациентов, которые прятались под кроватями, а затем эвакуировали 51 человека.

Фото: ГСЧС

Пожар на площади 10 квадратных метров локализовали в 8:25, а полностью погасили в 8:37.

Фото: ГСЧС

По информации спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

В тушении пожара было задействовано шесть единиц техники и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Тремя днями ранее, вечером, 15 декабря, в Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. После того, как был потушен огонь, спасатели обнаружили тела двух людей.

В Днепре в результате пожара в старом жилом доме погибли три человека. Трагедия произошла 16 декабря на улице Николая Хвылевого Новокодацького района города.